Nog eens drie vrouwen beschuldigen Jeremy Piven van seksuele intimidatie

Dit meldt Buzzfeed News zaterdagavond lokale tijd.

De drie vrouwen beschuldigen Piven van seksuele intimidatie en ongepast gedrag. Dit zou jaren geleden plaats hebben gevonden. Zo zou Piven in 1985 een figurant op een filmset naar haar trailer zijn gevolgd en haar daar op de bank hebben geduwd.

En in 1996 zou een romantisch samenzijn tussen Piven en een figurant van de set van de komedieserie Ellen, zijn beëindigd met agressief fysiek contact. De actrice voelde zich door hem bedreigd toen ze bij hem was in zijn huis in Los Angeles.

Een derde vrouw stelt dat Piven haar tegen de muur duwde in een hotelkamer in Montreal in 1994 en dat hij zich aan haar opdrong.

Piven ontkent alle aantijgingen.

Verhalen

Buzzfeed News stelt ook met acht andere mensen te hebben gesproken met wie de vrouwen hun verhaal hebben gedeeld, dan wel destijds nadat de gebeurtenissen plaatsvonden of in de jaren die volgden.

Dergelijke beschuldigingen werden in november vorig jaar ook al gedaan aan Pivens adres. De acteur heeft die aantijgingen altijd ontkend. Hij onderging zelfs een leugentest om zijn onschuld te bewijzen. De test viel uit in zijn voordeel.

Naar aanleiding van de beschuldigingen besloot de televisiezender CBS de serie Wisdom of the Crowd, waar Piven een rol in had, eind november te beëindigen.