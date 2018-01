Bestuurslid Republikeinen stapt op na klachten seksueel wangedrag

Hij heeft zijn functie als voorzitter van de financiële commissie van de Grand Old Party zaterdag ter beschikking gesteld. Dat heeft de site Politico opgetekend uit de mond van drie vooraanstaande Republikeinen.

Het besluit van de 76-jarige Wynn komt een dag na een verhaal in de Wall Street Journal, waarin hij beschuldigd wordt van jarenlange seksuele intimidatie. Wynn was een belangrijke sponsor van de GOP en een persoonlijk keus van president Donald Trump als financieel expert in de Republikeinse partijleiding.

''Ik heb Steve Wynn's aftreden geaccepteerd'', zei RNC-preses Ronna Romney McDaniel tegen Politico. Ze vertelde president Trump zaterdagmorgen te hebben gesproken over de affaire Wynn. Deze ontkende vrijdag de aantijgingen nog. De laster is volgens hem het werk van zijn ex-vrouw Elaine, met wie hij in een vechtscheiding is verwikkeld.