James Franco van cover Vanity Fair verwijderd na verhalen seksuele intimidatie

Op de voorpagina van het blad staan de twaalf belangrijkste Hollywood-sterren van het afgelopen jaar. Franco was bij de fotoshoot aanwezig, bevestigen diverse bronnen tegenover The Hollywood Reporter. En de acteur was ook geïnterviewd voor een verhaal over zijn carrière.

Vanity Fair laat weten te hebben besloten Franco van de cover en uit het blad te halen na diverse beschuldigingen van seksueel wangedrag. De acteur werd digitaal uit de foto op de voorpagina van het blad verwijderd.

Het is zeer ongebruikelijk om bij zo'n uitgebreide productie op het laatste moment te besluiten tot wijzigingen. De fotoshoot werd gemaakt door de gerenommeerde fotografe Annie Lebowitz.

Photoshop

Op de cover staan wel Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Tom Hanks, Zendaya, Michael B. Jordan, Jessica Chastain, Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot en Robert De Niro.

De cover van het blad wordt op sociale media niet alleen veelbesproken vanwege het verwijderen van Franco, maar ook andere wijzigingen in de foto vallen mensen op. Zo heeft Witherspoon op de coverfoto drie benen en heeft Winfrey op een andere foto drie handen.

Vrouwenexploitatie

Zeker zes vrouwen hebben inmiddels Franco beschuldigd van seksueel wangedrag. Franco zou onder meer tijdens de opnames van een naaktscène in de film The Long Way Home hebben gedaan alsof hij zijn tegenspeelster oraal bevredigde. Tijdens acteerlessen van Franco zou een "sfeer van machtsmisbruik en vrouwenexploitatie" hebben gehangen.

Ook zou Franco tijdens acteerlessen vrouwen hebben weggestuurd die weigerden zichzelf uit te kleden in zijn bijzijn. Productiemaatschappij A24 heeft een nieuw filmproject dat Franco zou gaan regisseren voorlopig op de lange baan geschoven.