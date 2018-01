Casey Affleck reikt Oscar voor beste actrice niet uit na beschuldigingen

De acteur zou afzien van een rol bij de ceremonie omdat hij eerder in opspraak raakte wegens vermeende seksuele intimidatie, schrijft The Guardian.

De 42-jarige Affleck won vorig jaar een Oscar voor zijn rol in Manchester by the Sea. Het is gebruikelijk dat degene die het beeldje wint voor beste acteur, het daaropvolgende jaar de prijs uitreikt aan de beste actrice.

Of die traditie dit jaar zou worden voortgezet, was nog niet helemaal duidelijk. De producenten van de show, Michael De Luca and Jennifer Todd, zouden het al over een andere opzet hebben gehad.

Naar verluidt wil de acteur echter niet de aandacht afleiden van de #metoo-beweging, die slachtoffers van seksueel wangedrag een stem wil geven. Affleck werd in 2010 voor de rechter gesleept vanwege ongepast gedrag op de set van I'm Still Here. De acteur ontkende iets verkeerd te hebben gedaan en de zaak werd later geschikt.

Reactie Academy

The Academy heeft begripvol gereageerd op de beslissing van Affleck om af te zien van een rol bij de uitreiking van de Oscars dit jaar. Hij besloot daartoe vanwege een oude zaak waarin hij werd beticht van seksuele intimidatie.

"We stellen het op prijs dat we nu de focus op de show en het geweldige werk van het afgelopen jaar kunnen houden", reageerde een woordvoerder van The Academy, de uitreiker van de Oscars, tegenover The Hollywood Reporter.