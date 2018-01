Rapper Nelly opnieuw beticht van seksueel misbruik

In navolging van de aanklacht van Monique Greene, doen de twee andere vrouwen anoniem hun verhaal over incidenten met Nelly.

De vrouwen worden in de aanklacht 'Jane Doe 1' en 'Jane Doe 2' genoemd, zo meldt onder andere Pitchfork.

Jane Doe 1 zegt Nelly in juni 2016 te hebben ontmoet tijdens een concert. De vrouw werd gevraagd naar een VIP-kamer te komen, waar de rapper onverwachts haar been vastgreep en onder haar rok voelde zonder haar goedkeuring.

Tweede slachtoffer

Jane Doe 2 vertelt over een ontmoeting in december 2017 in Essex, Engeland. Nelly zou de vrouw en haar vriendinnen in zijn tourbus hebben uitgenodigd, haar naar een aparte ruimte hebben gevraagd en daar begonnen zijn met masturberen terwijl zij moest toekijken.

Daarna zou hij haar hand gepakt hebben en op zijn penis hebben geplaatst, waarna hij haar hoofd naar zijn geslachtsdeel duwde en haar dwong tot orale seks.

Greene zet de verhalen van de vrouwen in haar aanklacht om aan te tonen dat Nelly geregeld misbruik maakt van zijn vrouwelijke fans. Greene deed in oktober 2017 aangifte van verkrachting, maar trok haar beschuldigingen later in. Later zei ze daarover dat het was omdat de media-aandacht haar te veel werd. In december spande ze alsnog een zaak aan.