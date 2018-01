Bill Cosby geeft eerste show na aantijgingen van seksueel misbruik

Een woordvoerder van de gevallen komiek maakte de voorstelling pas eerder maandag bekend. In een persbericht verklaarde Cosby's zegsman volgens Deadline dat de 80-jarige zijn fans trakteerde op een "historisch optreden", een speciaal comedy-concert ter ere van de overleden jazzmuzikant Tony Williams.

Tijdens het optreden deelden enkele bezoekers video's op sociale media. Daarop is onder meer te zien dat Cosby de drums speelt en grappen maakt over zijn blindheid. Volgens Fox News vroeg hij aan de 11-jarige zoon van een van de bandleden of de jongen wist wie hij was, om vervolgens te grappen: "Ik was ooit een komiek."

Cosby wacht nog steeds een nieuwe rechtszaak rond één van zijn beschuldigers, Andrea Constand. In juni kon een jury het niet eens worden over een uitspraak, en oordeelde een rechter dat de zaak opnieuw moest voorkomen. Maandag werd ook bekend dat de selectie van een nieuwe jury start op 29 maart.