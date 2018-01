Oud-medewerker beschuldigt Michael Douglas van intimidatie

Schrijfster en journalist Susan Braudy zegt tegen The Hollywood Reporter dat de acteur haar vaker lastig viel en een keer in zijn appartement voor haar ging masturberen. Hij zou seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt en vernederende uitspraken hebben gedaan over haar uiterlijk.

Ze zegt zich vernederd te hebben gevoeld door het gedrag van Douglas, dat zich eind jaren tachtig voordeed.

De 76-jarige acteur heeft begin januari, nog voor de publiekelijke aantijgingen van Braudy, zijn kant van het verhaal al gedaan aan de media.

Douglas gaf toe dat hij mogelijk niet op zijn woorden heeft gelet op zijn werkplek. "En daarvoor bied ik mijn excuses aan. Het was nooit in gesprekken mét haar, dat beweert ze ook niet, maar zulk taalgebruik kan ik op kantoor hebben gebruikt in gesprekken met vrienden."