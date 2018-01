Colin Firth wil niet meer met Woody Allen werken na aantijgingen misbruik

Firth volgt hiermee het voorbeeld van een aantal andere acteurs, die zich distantiëren van de bekende regisseur.

De Brit was te zien in Allen's film Magic In The Moonlight uit 2013, vlak voordat Farrow een open brief schreef aan The New York Times, waarin ze schreef hoe Allen haar vroeger misbruikte op zolder. Ook beschuldigde ze Hollywood ervan "weg te kijken".

Nu Farrows broer Ronan de #metoo-beweging in gang heeft gezet, dankzij zijn onthullende artikel over Harvey Weinstein, zeggen vele acteurs zich te schamen om met Allen te hebben samengewerkt. Alec Baldwin is een van de weinige acteurs die het nog publiekelijk voor de gevallen regisseur opneemt.