Dylan Farrow vindt dat acteurs die met Woody Allen werken 'zwijgcultuur in stand houden'

De dochter van actrice Mia Farrow zegt dat acteurs die met de Wonder Wheel-regisseur blijven samenwerken, "hun medeplichtigheid moeten erkennen en zichzelf verantwoordelijk moeten houden voor hoe ze de 'zwijgcultuur' in de filmindustrie in stand houden".

In gesprek met journalist Gayle King vertelt Farrow dat zij al meer dan twintig jaar haar beschuldigingen aan het adres van Allen heeft geuit, maar dat deze altijd genegeerd zijn.

De inmiddels 32-jarige Farrow doet in het interview details uit de doeken over het vermeende misbruik, dat volgens haar in 1992 heeft plaatsgevonden. Zij was toen zeven jaar oud. Allen zou zijn adoptiedochter mee naar de zolder hebben genomen en haar hebben gevraagd om op haar buik te liggen en met een speelgoedtrein te spelen. Vervolgens zou hij haar hebben misbruikt.

King vroeg Farrow ook naar de beschuldigingen tegen Farrow, die door haar moeder Mia zou zijn aangespoord om verzonnen misbruikverhalen met het publiek te delen. "Hoe kan dit gekke verhaal, over dat ik gehersenspoeld zou zijn, meer geloofwaardig zijn dan wat ik zeg over seksueel misbruik? Mijn moeder heeft nooit iets dergelijks gedaan."

Reactie Allen

De inmiddels 82-jarige regisseur heeft de beschuldigingen van misbruik altijd ontkend.

Uit onderzoek door onder meer de kinderbescherming zou blijken dat het misbruik niet heeft plaatsgevonden. Allen heeft inmiddels een reactie gegeven.

"De instanties die de zaak hebben onderzocht, hebben dit uitvoerig gedaan en geconcludeerd dat er geen misbruik heeft plaatsgevonden. Wel achtten zij het waarschijnlijk dat een kwetsbaar kind is aangespoord door haar boze moeder om dit verhaal te vertellen, gedurende een hevige relatiebreuk."

"(…) Dat de familie Farrow de Time's Up-beweging als excuus gebruikt om het vermeende misbruik opnieuw aan de kaak te stellen, betekent niet dat dit verhaal nu wel klopt. Ik heb mijn dochter nooit misbruikt."

Allen zei eerder dat zijn ex Mia, met wie hij dertien jaar samen was, hun kinderen na de scheiding opstookte. De regisseur mocht naar eigen zeggen geen contact meer hebben met Dylan, omdat Mia boos was dat hij een relatie kreeg met Soon-Yi, Mia's adoptiedochter. "Hij heeft mijn dochter afgepakt, nu pak ik de zijne af", zou Mia volgens Allen eens hebben gezegd.