Dylan Farrow zet beschuldigingen tegen adoptievader Woody Allen kracht bij

"Ik ben geloofwaardig, ik vertel de waarheid en ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich realiseren dat ook één slachtoffer ertoe doet. En dat zij genoeg zijn om dingen te veranderen", zegt Farrow in een vooruitblik van het interview dat woensdag door CBS is vrijgegeven.

Zo'n tien jaar geleden beschuldigde de nu 32-jarige dochter van de regisseur en actrice Mia Farrow haar vader van seksueel misbruik. Hij zou haar, toen zij zeven jaar was, misbruikt hebben. Volgens Allen kloppen deze beschuldigingen niet.

Het interview met journalist Gayle King wordt donderdag in Amerika uitgezonden.

Weinstein

Farrow schreef vorig jaar in een opiniestuk in Los Angeles Times dat journalisten en andere betrokkenen de zaak negeerden. In haar essay trok Dylan een vergelijking met de zaak rond de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein.

Het stoort haar dat er tien jaar geleden geen aandacht aan werd geschonken. "Het systeem werkte jaren voor Harvey Weinstein. Voor Woody Allen werkt het nog steeds", schrijft ze. "Waarom is de hele #metoo-revolutie aan hem voorbij gegaan?"

Farrow is tevens de zus van journalist Ronan Farrow, die in de krant The New Yorker de beschuldigingen tegen Weinstein voor het eerst aan het licht bracht. Volgens Ronan en ook haar moeder Mia kloppen de beweringen van Dylan.

Allen raakte jaren geleden in opspraak toen hij een relatie bleek te hebben met de adoptiedochter van zijn ex-vriendin Mia Farrow. Soon-Yi Previn adopteerde met de regisseur twee kinderen.