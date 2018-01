Matt Damon biedt excuses aan voor uitspraken wangedrag in Hollywood

"Ik wenste dat ik wat meer had geluisterd voordat ik mijn zegje hierover deed", aldus de Downsizing-acteur in de Amerikaanse Today-show.

"Ik wil niet dat mijn acties of uitspraken ervoor zorgen dat iemands pijn erger wordt. Dus hiervoor bied ik mijn excuses aan."

Wel wilde Damon nog zijn waardering uiten over de Time's Up-beweging, een initiatief van ruim driehonderd vrouwen uit de entertainmentwereld. Het is een fonds waaruit juridische kosten van minder bevoorrechte slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden.

"Veel van deze vrouwen zijn dierbare vrienden van mij en ik steun hen in wat zij doen. Ik wil ook deel uitmaken van deze verandering, maar het lijkt mij beter als ik op de achtergrond blijf en mijn mond een tijdje gesloten houd", aldus de acteur.

Tik op de kont

Damon kreeg in december veel kritiek nadat hij in een interview met ABC had gezegd dat de ene #metoo-zaak de andere niet is en ze niet allemaal op een hoop moeten worden gegooid. Hij zei: "Er is een verschil tussen iemand een tik op de kont geven en verkrachting of kindermishandeling, toch? Al deze gedragingen moeten zonder twijfel worden aangepakt en gestopt, maar ze moeten niet gelijkgesteld worden, toch?"

Kort daarna lag hij wederom onder vuur toen de acteur stelde dat seksueel wangedrag "slechts door een klein groepje mensen wordt uitgevoerd" .