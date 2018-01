Actrice Leah Remini neemt het op voor van verkrachting beschuldigde Haggis

De actrice en presentatrice, die vorig jaar een Emmy won voor haar docuserie Scientology And The Aftermath, en medepresentator Mike Rinder schrijven in de brief dat het in deze tijd niet politiek correct is om van misbruik verdachte mensen te verdedigen, "maar de angst voor de consequenties die de waarheid spreken met zich meebrengen heeft ons nooit eerder tegengehouden, en nu ook niet."

Volgens Remini en Rinder vinden binnen Scientology verhoren plaats, waarbij alle details over het leven en de gedachten van leden worden vastgelegd. Ze suggereren dat de kerk die bestanden heeft gebruikt om de anonieme beschuldigers tegen Haggis op te hitsen.

Het duo noemt de Oscarwinnaar "een goed mens" en schrijft: "Paul Haggis verdient het, op basis van zijn reputatie als goede man en weldoener, om pas terecht te staan als al het bewijs is onderzocht en gepresenteerd in een rechtszaal."