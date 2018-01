Liam Neeson vindt dat #metoo op heksenjacht begint te lijken

In de Ierse The Late Late Show zei Neeson dat hij erkent dat wat Harvey Weinstein en Kevin Spacey zouden hebben gedaan alle perken te buiten gaat. "Maar er zijn ook beroemde mensen die plots worden beschuldigd van het aanraken van een knie van een meisje of zoiets. En dan worden ze direct uit een serie gehaald of ontslagen", aldus de 65-jarige acteur.

Neeson heeft het gevoel dat het bij bijvoorbeeld Dustin Hoffman anders is dan in het geval van Weinstein en Spacey. "Dat wat Hoffman gedaan zou hebben is uiteindelijk niet meer dan een dom dingetje", legt de Taken-acteur uit die denkt dat Hoffman het uit "bijgeloof" deed.

"Als je een groot toneelstuk doet en je bent met je acteursfamilie dan doe je gekke dingen", zei Neeson over Hoffman die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag door vijf vrouwen.



#metoo

Bovenal wil Neeson wel duidelijk maken dat de #metoo-beweging een positieve ontwikkeling is. "Het staat alleen nog in de kinderschoenen. Uiteindelijk hoop ik dat ook vrouwen in andere werkgebieden profiteren van #metoo. Als je leest wat ik heb gelezen over hoe vrouwelijke werknemers worden behandeld in de agrarische sector dan gaan de rillingen over je lichaam."

Eerder reageerden honderd Franse vrouwen, waaronder actrice Catherine Deneuve, in een open brief ook op de heksenjacht die in hun ogen is ontstaan na de aantijgingen aan het adres van Weinstein.

Seksuele vrijheid

In de brief wordt gesproken van een "heksenjacht die is ontstaan na een gerechtvaardigd protest tegen het seksuele geweld waar vrouwen nu mee te maken hebben". Volgens de schrijvers van de brief zijn verkrachtingen en andere vormen van misbruik en intimidatie een "misdaad", maar moet men wel oppassen dat de "seksuele vrijheid" niet wordt bedreigd.

Nadat de Amerikaanse filmproducent Weinstein in oktober 2017 werd beschuldigd van seksueel misbruik, ging op sociale media de hashtag #metoo viraal. Meerdere vrouwen en mannen deelden met deze hashtag hun ervaring met seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Vrouwenrechtenactiviste Tarana Burke begon de #metoo-beweging in 2006.