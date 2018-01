Steven Seagal weer beschuldigd van seksueel misbruik

Simons is niet de enige die Seagal beticht van ontoelaatbaar gedrag; ook het Nederlandse model Faviola Dadis heeft aangifte tegen de acteur gedaan bij de politie van Los Angeles. Dit meldt The Wrap.

Simons was destijds 18 jaar oud en naar eigen zeggen "seksueel nog niet actief". "Hij nodigde me uit voor een 'wrap party', een feestje dat gegeven wordt als de opnames van een film erop zitten. Toen ik bij zijn huis in Beverly Hills arriveerde, bleek er niemand anders aanwezig te zijn. Hij nam me mee naar zijn slaapkamer, sloot de deur en begon me te zoenen. Daarna scheurde hij me de kleren van het lijf en voordat ik het wist lag hij bovenop me en verkrachtte hij me", aldus Simons.

"Ik moest huilen toen hij bovenop me lag. Iedereen heeft het altijd maar over 'terugvechten' als zoiets je overkomt, maar ik was compleet verstijfd en kon niks meer uitbrengen of doen. Steven was drie keer zo groot als ik." Simons, nu 43 jaar oud, is moeder van twee kinderen en heeft een liefdevolle relatie. "Daarvan was absoluut geen sprake met Steven, er was geen wederzijdse toestemming voor dat wat er is voorgevallen."

Dadis

Ook de Nederlandse Faviola Dadis heeft zich uitgesproken tegen Seagal: "Toen ik 20 jaar was, deed ik auditie voor een film van Steven. Toen heeft hij me misbruikt. Ik moest in mijn bikini een liefdesscène met hem doen, omdat hij zogenaamd mijn figuur wilde checken. Ik vond dat lastig, maar ineens greep hij mijn borsten vast en ging zijn hand naar mijn kruis."

"Ik riep: 'Deze auditie is over!' en probeerde weg te komen, maar zijn beveiliging hield me tegen bij de deur. Omdat ik zo hard schreeuwde, hebben ze me uiteindelijk laten gaan, bang dat er wellicht mensen van het hotel op af zouden komen. Ik heb dit nooit eerder naar buiten gebracht, omdat Steven zoveel macht heeft en ik juridisch nooit tegen hem op kan qua financiën. Nu anderen zich ook tegen deze man uitspreken, durf ik ook mijn zegje te doen."

Het is niet de eerste keer dat Seagal wordt beschuldigd van dergelijk gedrag. Eerder betichtten actrices Portia DeRossi, Julianna Margulies en Jenny McCarthy hem ervan hen te hebben belaagd. Dadis zegt dat Portia DeRossi haar 'inspiratiebron' was, om naar voren te treden met haar verhaal.