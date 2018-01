Nog eens vijf vrouwen beschuldigen James Franco van seksueel wangedrag

In een interview met The Los Angeles Times delen vijf vrouwen die met de acteur hebben gewerkt hun verhaal.

Een van hen is Sarah Tither-Kaplan, die acteerlessen volgde aan Studio 4, een acteerschool die Franco heeft opgericht.

Ze vertelt in de Amerikaanse krant over een incident dat plaatsvond in 2015. Tither-Kaplan en enkele andere vrouwen filmden een naaktscène voor de film The Long Home, waarin ook Franco te zien is.

In de scènes was de schaamstreek van de vrouwen bedekt, maar volgens de actrice haalde Franco deze "bedekking" weg en deed hij net alsof hij hen oraal bevredigde.

Machtsmisbruik

De actrice vertelt dat er op de acteerschool een sfeer hing van "machtsmisbruik en vrouwenexploitatie". "Ze gingen met vrouwen om alsof zij vervangbaar waren."

Uit andere verhalen blijkt dat actrices werden weggestuurd wanneer zij weigerden zich te ontkleden of dat Franco om deze reden boos op hen werd.

De krant sprak, om een compleet beeld te krijgen van de aantijgingen, met meerdere Studio 4-studenten. Een aantal van hen zegt zich niet te herkennen in de gedeelde verhalen. Anderen beweren dat Franco duidelijk maakte dat actrices "mee mochten spelen in zijn filmprojecten, zolang ze bereid waren topless te gaan of seksuele daden uit te voeren".

Uitgestelde film

Productiemaatschappij A24 heeft een nieuw filmproject dat Franco zou gaan regisseren voorlopig op de lange baan geschoven.

Het gaat om de verfilming van het verhaal Zola Tells All, een verhaal vol strippers, seks en drugs gebaseerd op de getuigenis van een bizarre, deels waargebeurde roadtrip die twee meisjes op Twitter deelden.

De film, waarvoor de 39-jarige Franco als regisseur en co-producent is gecontracteerd, zou dit voorjaar in productie worden genomen. Producent A24 stelt nu dat het project "nog in ontwikkeling is" en dat er nog geen concrete opnamedatum is. Het bedrijf geeft geen reden voor het uitstel.

Franco kwam de afgelopen week onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij zou zich onder meer hebben misdragen tegenover actrice Ally Sheedy (The Breakfast Club) toen zij samen in een toneelstuk op Broadway stonden.

Zij trad naar voren met haar verhaal nadat Franco zondag een Golden Globe had ontvangen voor zijn rol in The Disaster Artist. De acteur zelf ontkent alle aantijgingen aan zijn adres.

Metoo

In Hollywood zijn de afgelopen maanden meerdere filmprojecten uitgesteld naar aanleiding van de Metoo-discussie. Zo werd A Star is Born met Lady Gaga in de hoofdrol een aantal maanden uitgesteld omdat de film minder seksueel getint moet worden gemaakt.

Ook is de film over het leven van Playboy-baas Hugh Hefner voorlopig in de ijskast gezet.