'Stan Lee beschuldigd door verpleegsters van aanranding'

Dat onthult DailyMail.com. Lee zou een geschil hebben met de thuiszorgorganisatie die speciaal voor beroemdheden verpleging regelt. Er zou nog geen aangifte zijn gedaan bij de politie of een rechtszaak lopen tegen de bedenker van onder meer Spider-Man, Iron Man, the X-Men en Hulk.

Lee zou de verpleegsters hebben gevraagd om hem oraal te bevredigen onder de douche. Hij zou naakt rondlopen en wilde graag "verwend" worden in de slaapkamer.

Grappig

"Het maakt hem niet meer uit wat mensen van hem vinden. Hij is zijn filter kwijt. Hij vindt het grappig om verpleegsters seksueel te plagen. Hij is ook erg grof in zijn bewoordingen en handtastelijk geworden. Zijn gedrag is onacceptabel, zeker voor een icoon dat Stan is", zegt een goed ingevoerde bron.

De eigenaar van het zorgbedrijf, die zelf Lee ook heeft verpleegd, heeft het helemaal gehad met de stripauteur. Hij zou elke verpleegkundige die is langsgekomen hebben lastiggevallen. "De eigenaar heeft uiteindelijk gezegd: het kan nu niet meer zo."

Complot

Een woordvoerder van de organisatie bevestigt dat de vrouwelijke eigenaar naar Lee is gestapt en zich heeft beklaagd over zijn gedrag.

Lee zelf ontkent in alle toonaarden. Zijn advocaat stelt dat Lee zich niet kan vinden in de "valse en verachtelijke" beschuldigingen. "Hij wil zijn goede naam in ere herstellen en ziet de beschuldigingen en klachten als onderdeel van een complot tegen hem."

De advocaat beweert dat de Marvel-auteur gechanteerd is. "Voor zover wij weten zijn er geen aangiftes gedaan bij de politie, wat voor een oprechte beschuldiging de juiste handelswijze zou zijn. In plaats daarvan heeft meneer Lee financiële eisen ontvangen, en dreigingen dat als hij niet zou betalen, de beschuldiger naar de media zou stappen."