Actrice Catherine Deneuve ziet 'heksenjacht' ontstaan na Metoo

In de brief wordt gesproken van een "heksenjacht die is ontstaan na een gerechtvaardigd protest tegen het seksuele geweld waar vrouwen nu mee te maken hebben”.

Volgens de schrijvers van de brief zijn verkrachtingen en andere vormen van misbruik en intimidatie een "misdaad", maar moet men wel oppassen dat de "seksuele vrijheid" niet wordt bedreigd.

"Iemand proberen te verleiden is geen misdaad", staat in de brief die is gepubliceerd in de Franse krant Le Monde. "Mannen zijn ontslagen omdat ze een knie hebben aangeraakt of om een kus hebben gevraagd."

Verraders

De groep open brief-schrijvers beweert dat mannen "door de modder zijn gesleept" omdat ze "intieme gespreksonderwerpen tijdens een diner ter sprake brachten of omdat ze seksueel getinte berichtjes naar vrouwen stuurden".

"Wat begon als iets dat vrouwen de vrijheid gaf om zich uit te spreken, is uitgemond in een tegenovergesteld effect", zo is te lezen in de brief. "Vrouwen die weigeren om mee te doen aan deze nieuwe realiteit, worden gezien als verraders".

Metoo

Nadat de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein in oktober 2017 werd beschuldigd van seksueel misbruik, ging op sociale media de hashtag #metoo viraal. Meerdere vrouwen en mannen deelden met deze hashtag hun ervaring met seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Vrouwenrechtenactiviste Tarana Burke begon de Metoo-beweging in 2006.

Op de Golden Globes afgelopen zondag gingen veel sterren op verzoek gekleed in het zwart, waarmee zij protesteerden tegen seksueel geweld in Hollywood.

Veel van de aanwezigen zeiden iets over Metoo. Zo zei presentator Seth Meyers bij de opening van de ceremonie dat "marihuana nu toegestaan is in de Verenigde Staten, maar seksueel geweld niet". Ook had hij het over "de olifant die niet in de kamer was", waarmee hij doelde op Weinstein.