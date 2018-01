Ed Westwick vervangen in serie na beschuldigingen van seksueel misbruik

De opnames van de serie worden later deze maand opnieuw gemaakt in Schotland, schrijft Variety.com vrijdag. Het driedelige drama zou in eerste instantie rond de kerst van 2017 verschijnen.

Westwick ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik en noemt het "verdrietig en ontmoedigend" dat de serie eerder werd uitgesteld en dat dat toen is besloten "op basis van twee valse beschuldigingen via social media."

Inmiddels wordt Westwick door drie verschillende vrouwen, onder wie actrices Kristina Cohen en Rachel Eck, beschuldigd van misbruik. Cohen heeft aangifte gedaan bij de politie in Los Angeles.

Ed Westwick is onder meer bekend van zijn rollen in Gossip Girl, Romeo and Juliet en Children of Men.