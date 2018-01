Vice-topmannen geschorst na beschuldigingen wangedrag

COO Sarah Broderick liet dit dinsdagochtend weten in een memo aan de medewerkers van het bedrijf, waarvan een kopie werd gestuurd naar The Hollywood Reporter. "Het is een nieuw jaar, en een nieuw jaar is de tijd voor verandering", luidt de tekst in de memo.

Het besluit volgt na een artikel dat werd gepubliceerd in The New York Times, naar aanleiding van uitgebreid onderzoek door de krant onder (voormalig) werknemers van Vice. Het mediabedrijf onderzoekt momenteel de beschuldigingen.

Schikkingen

Het mediabedrijf zou zes schikkingen hebben getroffen met vrouwelijke medewerkers nadat zij een klacht in hadden gediend over seksueel ongepast gedrag. Zo zou een vrouwelijke medewerker zijn ontslagen nadat zij een seksuele relatie met haar baas had geweigerd.

Tientallen mensen hebben verklaard dat ze het slachtoffer zijn geweest van seksueel ontoelaatbaar gedrag of dat ze het hebben zien gebeuren bij collega's. Uit angst voor vergelding durven veel mensen niet met naam genoemd te worden.

In november werd het toenmalig hoofd van de documentaire-afdeling van Vice, Jason Mojica, nog geschorst wegens seksuele intimidatie. Dat volgde op een onderzoek van The Daily Beast.