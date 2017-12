Ex-vriendin beschuldigt acteur Danny Masterson van verkrachting

Actrice Riales maakte haar beschuldigingen via Twitter wereldkundig. De ex van Masterson, met wie ze in 2000 enige tijd omgang had, vindt dat ze nu ook haar verhaal moet doen.

"Ik bleef lang genoeg stil. Danny Masterson heeft me herhaaldelijk verkracht", schrijft Riales op sociale media. "Het enige wat ik zoek is gerechtigheid. En ik hoop te voorkomen dat dit ooit iemand anders overkomt. De waarheid zal gehoord worden."

Bemoediging

Actrice Chrissie Bixler had in november in een interview met The Daily Beast al gezegd dat Masterson haar verkracht had. Riales stuurde haar ook een bericht ter bemoediging. "Ik juich ook haar kracht toe", aldus Railes en voegde daar de hashtags #metoo & #sisters aan toe.

Bixler reageerde daarop: "Je bent geweldig. Ik ben zo trots op je. Hij zal dit nooit meer met een ander mens doen. Hij is een dief in de nacht, maar hij zag enkele ongelooflijk waardevolle dingen over het hoofd die we nog steeds bezitten. Onze stem."

Geen reactie

De 41-jarige Masterson heeft vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen van zijn ex-vriendin. Eerder werd de acteur al beticht van verkrachting door vier leden van de Scientology Church. Een van de vrouwen deed in 2004 aangifte, maar de zaak bereikte de openbare aanklager nooit.

Ondanks de beschuldigingen aan zijn adres mag Masterson zijn werkzaamheden bij Netflix, waar hij samen met Ashton Kutcher te zien is in The Ranch, voortzetten. Kevin Spacey, die ook werkte voor de streamingdienst en te zien was in House of Cards is ontslagen nadat hij meerdere keren werd beticht.