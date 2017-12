20.000 mensen ondertekenen petitie om Matt Damon uit film te schrappen

Damon zei eerder best met mensen te willen werken die nu beschuldigd worden van ongepast seksueel gedrag. Ook deed hij in interviews enkele laatdunkende uitspraken over #metoo.

De 47-jarige acteur zou een klein rolletje spelen in de film waarin deze keer juist vrouwen de hoofdrollen spelen. In zo'n vrouwvriendelijke film hoort Damon niet thuis, stellen de mensen achter de petitie.

Harvey Weinstein

Sinds de kwestie rond Harvey Weinstein in het nieuws kwam, ligt Damon onder vuur. Hij zou volgens sommigen de gevallen filmmagnaat hebben geholpen.

In de petitie worden de producers George Clooney en Steven Soderbergh gevraagd de bijdrage van Damon niet in de film op te nemen. Het doel is om 25.000 handtekeningen te verzamelen.