Acteur T.J. Miller beschuldigd van seksueel geweld

In een interview met The Daily Beast zegt de vrouw dat het om meerdere incidenten gaat, die plaatsvonden toen zij beiden studeerden aan de George Washington-universiteit.

De twee begonnen een relatie in 2001. Op een avond zou Miller (36) de vrouw tijdens de seks op gewelddadige wijze door elkaar hebben geschud en haar tevens "in de mond hebben geslagen". De volgende ochtend werd de vrouw wakker met een bebloede lip en een gebroken tand. De acteur zou gezegd hebben dat deze verwondingen het gevolg waren van een val van een trap.

Tijdens het tweede voorval was er volgens de vrouw minder alcohol in het spel, waardoor ze zich de gebeurtenissen naar eigen zeggen "glashelder" kon herinneren. "We begonnen wat te rommelen en hij sloot zijn handen om mijn nek, waardoor ik niet kon ademen", zegt het vermeende slachtoffer. "Ik was oprecht bang."

Wederzijdse toestemming

De vrouw zegt dat ze vindt dat een dergelijke handeling tijdens seks alleen moet plaatsvinden bij wederzijdse toestemming. "Ik had hier zeker geen toestemming voor gegeven." Miller zou haar daarna ook nog anaal gepenetreerd hebben, zonder dat de vrouw hiervoor toestemming gaf. Toen ze liet blijken dit niet op prijs te stellen, zou hij geprobeerd hebben haar te penetreren met een bierflesje.

Miller en zijn echtgenote, Kate Gorney, hebben op de beschuldigingen gereageerd. Zij beweren dat de vrouw de verhalen heeft verzonnen en misbruik van de situatie maakt nu er meerdere personen uit de entertainmentindustrie van seksueel misbruik en -intimidatie worden beschuldigd.

Voordat de vrouw haar verhaal over het vermeende misbruik deed, zou zij volgens Miller en zijn echtgenote al geprobeerd hebben om het stel uit elkaar te drijven. "Ze was geobsedeerd met onze relatie." De vrouw ontkent dit en beweert dat haar verhaal wel klopt.

Geannuleerd

Volgens The Hollywood Reporter hebben de beschuldigingen ertoe geleid dat Comedy Central The Gorburger Show heeft geannuleerd, een satirische talkshow met Miller in de hoofdrol.