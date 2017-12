Matt Damon wil meer aandacht voor mannen die zich niet misdragen

"We staan op een keerpunt en dat is geweldig. Maar ik denk dat er heel veel jongens zijn, de meeste mannen met wie ik heb gewerkt, die dit soort dingen niet doen", vertelde Damon aan Business Insider.

Verschillende beroemdheden, waaronder Debra Messing, Rose McGowan en Cher reageren op Twitter verbijsterd op de uitspraken van de acteur. "Matt Damon- SERIEUS? Je bent een slimme man. Een bevoorrechte, blanke man", schreef Messing, bekend van de serie Will & Grace. "Dit is NIET het moment om een ​​schouderklopje te vragen. Wat als we gewoon eens niet vieren dat er mannen zijn die fatsoenlijk zijn. Blijf op de goede weg, Matt. Het gaat niet om jou."

Kritiek

Damon kreeg afgelopen week al veel kritiek nadat hij in een interview met ABC had gezegd dat de ene #metoo-zaak de andere niet is en ze niet allemaal op een hoop moeten worden gegooid. Hij zei: "Er is een verschil tussen iemand een tik op de kont geven en verkrachting of kindermishandeling, toch? Al deze gedragingen moeten zonder twijfel worden aangepakt en gestopt, maar ze moeten niet gelijkgesteld worden, toch?"