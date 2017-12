Kiss-frontman Gene Simmons aangeklaagd voor seksueel wangedrag

Het incident vond plaats tijdens een interview op 1 november in een restaurant in de stad Highland in Californië. Volgens de documenten van de rechtbank zou Simmons "zelfverzekerd haar hand op zijn knie hebben geplaatst". Simmons zou geen uitleg hebben kunnen geven over het waarom van zijn gedrag toen de vrouw hem daarnaar vroeg.

Toen de vrouw een selfie maakte met Simmons, plaatst de bassist zijn hand op haar achterwerk. De voorman van Kiss zelf ontkent alle aantijgingen.

Het is de tweede maal in korte tijd dat Simmons een aanvaring heeft tijdens een interview. Zender Fox deed hem recent in de ban nadat hij tijdens een bezoek medewerkers had beschimpt en beledigd.

Excuses

Op Twitter heeft Gene Simmons gereageerd op de beschuldigingen aan zijn adres. De Kiss-voorman ontkent de aantijgingen en zegt vol vertrouwen te zijn voor een eventuele rechtszaak, waarin naar eigen zeggen zijn onschuld wordt bewezen.