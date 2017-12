Overzicht: Beschuldigingen tegen hiphopondernemer Russell Simmons

Simmons is medeoprichter van muzieklabel Def Jam Recordings en heeft meerdere kledinglijnen opgezet. Hij is fanatiek beoefenaar van het zogenaamde Jivamukti yoga, een vorm van yoga die onder andere vegetarisch eten en milieu-activisme aanmoedigt.

In 1998 trouwde Simmons met model Kimora Lee. Ze kregen twee dochters. In 2006 ging het stel uit elkaar.

Simmons ontkent alle aantijgingen van seksueel wangedrag en beweert dat al zijn seksuele relaties "met wederzijds goedvinden" plaatsvonden.

Jenny Lumet

Scriptschrijver Jenny Lumet beweert door Simmons te zijn verkracht. De dochter van fimmaker Sidney Lumet had veel gemeenschappelijke vrienden met de hiphopmagnaat en na een gezamenlijk etentje bood Simmons haar aan een lift naar huis te geven. "Ik gaf het adres aan zijn chauffeur, maar Simmons zei tot twee keer toe 'nee'. Vervolgens gaf hij het adres van zijn eigen appartement door. Ik was doodsbang, met twee mannen tegen me." Simmons zou haar vervolgens in zijn appartement hebben verkracht.

Kelly Cutrone

Mode-agent Kelly Cutrone zou door Simmons zijn appartement in zijn geduwd, waarna hij haar kleding los zou hebben getrokken. "Ik begon hem heel hard te slaan, te gillen en zei hem dat hij van me af moest blijven." Het voorval zou hebben plaatsgevonden in 1991.

Drew Dixon

Drew Dixon, voormalig administratief medewerker bij Def Jam Recordings, het platenlabel van Simmons, zou meerdere keren onheus bejegend zijn. Zo zou hij tijdens werktelefoontjes vertellen dat ze hem opwond en tijdens personeelsvergaderingen hebben gevraagd om op zijn schoot te zitten. In 1995 zou hij haar hebben verkracht in zijn appartement, waarna ze stopte met werken bij het label.

Tina Baker

Volgens zangeres Tina Baker heeft Simmons haar verkracht in zijn appartement. Hij was toen haar manager.

Toni Sallie

Muziekjournalist Toni Sallie zou meerdere keren op date zijn gegaan met Simmons, maar besloot op 28-jarige leeftijd dat ze geen goed paar waren. Ze bleven wel vrienden en zagen elkaar af en toe. Hij zou haar vervolgens hebben uitgenodigd voor een feestje, maar toen ze bij zijn appartement aankwam, was er niemand. Vervolgens zou hij haar op zijn bed hebben geduwd en vervolgens hebben verkracht.

Keri Claussen Khalighi

Voormalig Victoria's Secret model Keri Claussen Khalighi, beschuldigt Simmons ervan dat hij haar dwong tot orale seks. Simmons zou dit hebben beraamd met de inmiddels ook in opspraak geraakte regisseur Brett Ratner, die zou hebben toegekeken.