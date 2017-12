Hollywood stelt anti-misbruikcommissie samen

Aan het hoofd van de zogeheten Commission on Sexual Harassment and Advancing Equality in the Workplace staat juriste Anita Hill. Deze professor kreeg bekendheid in de Verenigde Staten toen zij een kandidaat voor het Hooggerechtshof beschuldigde van seksuele intimidatie.

Sinds de verhalen over producent Harvey Weinstein in The New York Times van afgelopen oktober is er een golf aan beschuldigingen van seksueel misbruik op gang gekomen. Verschillende grote namen uit Hollywood zijn beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en misbruik, zoals acteur Kevin Spacey en komiek Louis C.K.