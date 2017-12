'Harvey Weinstein zette actrices Mira Sorvino en Ashley Judd op zwarte lijst'

Regisseur Peter Jackson had interesse in beide actrices maar Weinsteins productiemaatschappij Miramax raadde af om met hen te werken.

"Ik herinner me dat Miramax ons vertelde dat het een nachtmerrie was om met hen te werken en dat we ten koste van alles moesten voorkomen om met ze in zee te gaan. Dat was waarschijnlijk in 1998", bevestigt Jackson tegen de Nieuw Zeelandse website Stuff.

De regisseur zegt dat hij op dat moment geen reden had om te twijfelen aan Miramax en verwijderde Judd en Sorvino van de castinglijst.

Jackson beseft nu dat het waarschijnlijk een lastercampagne was van Weinstein. "Ik vermoed dat we verkeerde informatie over deze getalenteerde actrices hebben gekregen", zegt hij.

Wangedrag

Judd (Kiss the Girls) en Sorvino (Mighty Aphrodite) behoorden tot de groep vrouwen die in oktober naar buiten kwam met beschuldigingen van ongewenste intimiteiten en wangedrag aan het adres van Weinstein.

"Ik herinner me dit nog goed", reageert Judd vrijdag via Twitter op het verhaal van Jackson.

Sorvino is de regisseur dankbaar. "Ik zag dit net toen ik wakker werd en ik barstte in tranen uit", schrijft de actrice eveneens op Twitter. "Daar is de bevestiging dat Harvey Weinstein mijn carrière heeft verpest, iets wat ik vermoedde maar nooit zeker wist. Bedankt Peter Jackson dat je eerlijk bent."

Ontkenning

De advocaten van Weinstein ontkennen de beschuldiging en laten weten dat Miramix zich nooit bemoeid heeft met de audities en rolverdeling van Lord of the Rings.

Ook verklaren ze dat Judd naderhand nog in twee door Miramax geproduceerde films speelde (Frida en Crossing Over) en Sorvino audities deed voor meerdere films van het productiebedrijf.