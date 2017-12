Mode-agent Kelly Cutrone beschuldigt Russell Simmons van poging verkrachting

Aan Page Six van The New York Post laat Cutrone (52) weten dat zij door Simmons (60) zijn appartement in zou zijn geduwd en dat hij daarna haar kleding zou hebben losgetrokken.

"Ik begon hem heel hard te slaan, te gillen en zei hem dat hij van me af moest blijven." Het voorval zou hebben plaatsgevonden in 1991.

Cutrone, die eigenaar is van het mode-PR-bureau People's Revolution, was ook te zien in de MTV realityseries The Hills en The City.

Andere beschuldigingen

Simmons werd eerder al door twaalf andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, waaronder ook beschuldigingen van verkrachting. De aantijgingen bestrijken volgens de New York Times de periode tussen 1988 en 2014.

Vrijdag laat de New Yorkse politie weten een onderzoek te zijn gestart naar zeven van deze beschuldigingen. Enkele van deze incidenten zouden zich in de jaren tachtig hebben afgespeeld.

Ongevoelig

Vorige maand stapte Simmons op bij zijn bedrijven, nadat een scriptschrijfster in The Hollywood Reporter zei dat hij haar seksueel had misbruikt in 1991. "Alhoewel ik nooit gewelddadig ben geweest, heb ik me wel decennialang gedachteloos en ongevoelig opgesteld in sommige relaties", liet Simmons weten.

Op zijn Instagram-account liet de ondernemer donderdag weten dat hij "wil bewijzen dat hij onschuldig is wat betreft elke beschuldiging van verkrachting".