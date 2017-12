Nieuwe beschuldigingen seksueel wangedrag Dustin Hoffman

De vrouwen doen hun verhaal in entertainmentmagazine Variety. De overige twee zeggen dat Hoffman hen zonder hun instemming met zijn vingers penetreerde. Melissa Kester vertelt dat ze aanwezig was bij een geluidsessie van de film Ishtar omdat haar toenmalige vriend in de studio werkte. Het incident vond plaats in een ruimte waar de rest van de aanwezigen de acteur en haar alleen vanaf borsthoogte konden zien.

De derde beschuldiger, die anoniem wil blijven, werd door Hoffman betast in een auto. Ze sprak daarna opnieuw af met de acteur, waarbij ze seks met hem had. Op de vraag of die ontmoeting wel plaatsvond met wederzijdse toestemming, antwoordt ze: "Dat weet ik niet".

Volgens Variety heeft Hoffman geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid te reageren op de beschuldigingen. Zijn advocaat noemt de aantijgingen in een brief aan het moederbedrijf van het blad laster.

De laatste weken is Hoffman door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel intimidatie en aanranding.