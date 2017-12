Morgan Spurlock zegt beschuldigd te zijn van verkrachting

"Terwijl ik held na held van het voetstuk zie vallen vanwege de zonden uit hun verleden, vraag ik me niet af 'wie zal de volgende zijn?'. Ik vraag me af 'wanneer ben ik aan de beurt'?", laat hij weten in zijn post.

Daarin schrijft hij onder meer over een bedpartner die hem in zijn studiejaren beschuldigde van verkrachting. De jonge vrouw had tijdens de seks aangegeven dat ze daarmee wilde stoppen, wat gebeurde. "Ik had het idee dat ze zich toen weer beter voelde. Zij had het idee dat ze verkracht was. Daarom ben ik onderdeel van het probleem."

De documentairemaker biecht ook op dat hij een oud-assistente ooit heeft betaald zodat ze hem niet aan zou klagen voor seksuele intimidatie. Hij had haar op kantoor altijd aangesproken met seksueel getinte benamingen. "Ik vond het toen grappig, maar realiseer me nu dat ik haar vernederde en kleineerde."

Spurlock vertelt in de post ook dat hij in al zijn relaties vreemd is gegaan. Hij vraagt zich erin af waarom hij zich zo heeft gedragen en kaart daarbij onder meer misbruik als kind en zijn alcoholisme aan. In latere tweets geeft hij aan hulp te zoeken. "Ik zal alles doen wat ik kan om mezelf te verbeteren."