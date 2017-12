Russell Simmons opnieuw beschuldigd van verkrachting

Vorige maand stapte Simmons op bij zijn bedrijven, nadat een scriptschrijfster in The Hollywood Reporter zei dat hij haar seksueel had misbruikt in 1991. "Alhoewel ik nooit gewelddadig ben geweest, heb ik me wel decennialang gedachteloos en ongevoelig opgesteld in sommige relaties", liet Simmons weten.

De beschuldigingen waar de New York Times over schrijft komen van twee vrouwen met wie Simmons werkte en een muziekjournaliste die op enkele dates met hem ging. In de L.A. Times van woensdag vertellen nog eens vijf vrouwen seksueel geïntimideerd te zijn door de hiphopmagnaat.

Simmons spreekt de nieuwe beschuldigingen tegen. "Deze vreselijke aantijgingen hebben mijn wereld op z'n kop gezet, al mijn relaties waren met wederzijdse goedkeuring."

Hij laat in een verklaring ook weten dat in de afgelopen weken een vrouw heeft geprobeerd hem af te persen. Zij zou een half miljoen dollar hebben geëist om niet naar de media te stappen met een beschuldiging.