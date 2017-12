Salma Hayek sloeg 'monster' Harvey Weinstein regelmatig van zich af

De 51-jarige Hayek schrijft in een opiniestuk in The New York Times over de manier waarop Weinstein haar belaagde toen ze samenwerkten voor de film Frida. Voor haar hoofdrol in de film werd ze in 2003 genomineerd voor een Oscar.

De Mexicaanse actrice zegt dat ze in eerste instantie zin had in de samenwerking met Weinsteins productiemaatschappij Miramax. "Ik wist niet dat het mijn beurt was om talloze keren 'nee' te zeggen."

"Nee tegen douchen met hem. Nee tegen hem laten kijken hoe ik douche. Nee tegen hem een massage geven. Nee tegen een naakte vriend van hem mij te laten masseren. Nee tegen orale bevrediging. Nee tegen naakt zijn samen met een andere vrouw. Nee, nee, nee." Weinstein zou haar zelfs hebben bedreigd met de dood tijdens een woedeaanval.

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en door een aantal vrouwen ook van verkrachting. Jarenlang gold hij als een van de invloedrijkste mannen van Hollywood.

Tijdperk

Volgens Hayek werd Weinstein na elke afwijzing woest. Daarna kwam hij met nieuwe obscene verzoeken. Ze beschrijft gedetailleerd hoe Weinstein zich op bleef dringen. Na het filmen zegt ze te zijn meegenomen naar een privéfeest met modellen. "Later leerde ik dat het dure prostituees waren."

Hayek zegt nu met haar verhaal naar buiten te komen, omdat ze wil laten zien dat het niet eenvoudig is en dat veel vrouwen lang wachten om hun ervaringen te delen. "Vrouwen praten, omdat we dat in dit nieuwe tijdperk eindelijk kunnen."