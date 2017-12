Dustin Hoffman opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie

De bewuste actrice, Kathryn Rossetter, schrijft in een essay op de website The Hollywood Reporter dat Hofmann tijdens bijna elke uitvoering van het toneelstuk haar tegen haar zin aanraakte. Zo zou de acteur zou haar bij haar borsten hebben gegrepen en de binnenkant van haar heupen hebben betast.

"Hij werd steeds agressiever en op een avond stopte hij zelfs zijn vingers in me. Ik kon er niets van zeggen, want ik droeg een microfoon", aldus Rossetter. De actrice schrijft dat ze elke avond huilend naar huis ging en depressief raakte.

Hoewel het management van Hofmann en de acteur zelf niet hebben gereageerd op de aantijgingen van Rossetter, brachten zijn advocaten The Hollywood Reporter wel in contact met meerdere mensen die destijds werkzaam waren bij de productie. Deze ontkennen allemaal destijds iets gemerkt te hebben van het mogelijke ontoelaatbare gedrag van Hofmann.

Tweede vrouw

Rossetter is de tweede vrouw die de acteur beschuldigt van seksuele intimidatie. Anna Graham Hunter, die op haar zeventiende als productie-assistente werkte voor de film Death Of A Salesman uit 1985, beschuldigde Hoffman er vorige maand van dat hij destijds ongewenste avances maakte en haar betaste.

De nu 80-jarige acteur gaf daarop een verklaring uit dat hij het betreurde als hij iemand het ongemakkelijk had gemaakt, en dat de situatie niet zou staan voor de man die hij is.

Discussie

Hoffman ging afgelopen maandag nog fel in discussie met presentator John Oliver over de eerste beschuldiging van seksuele intimidatie. De woordenwisseling vond plaats tijdens een jubileumscreening in New York voor de film Wag The Dog.

De acteur verklaarde het verschrikkelijk te vinden dat hij iets had gedaan waarmee hij iemand in een ongemakkelijk situatie heeft gebracht. "Het spijt me, het is geen goede afspiegeling van wie ik ben.''

Oliver wond zich op over die formulering. "Het is wel een afspiegeling van wie je bent. Je hebt geen bewijs gegeven dat het niet is gebeurd. Er was een tijd waarin je je zo opstelde bij vrouwen."

Hoffman nam het de presentator daarna kwalijk dat hij de beschuldigingen klakkeloos voor waar aannam.