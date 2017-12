Amerikaans congreslid Franks verlaat Huis van Afgevaardigden per direct

"Gisteravond is mijn vrouw opgenomen in het ziekenhuis in Washington DC wegens een aanhoudende kwaal. Na de opties te hebben besproken met mijn familie zijn we tot de conclusie gekomen dat het het best is dat ik per 8 december 2017 ontslag neem", liet Franks per e-mail weten.

Franks, die sinds 2003 lid van het Huis van Afgevaardigden is, verklaarde donderdag dat de ethische commissie van het Huis een onderzoek is begonnen naar aanleiding van de klachten van medewerkers aan wie hij zou hebben gevraagd of zij draagmoeder wilden zijn. De 60-jarige afgevaardigde ontkende dat hij de vrouwen fysiek geïntimideerd zou hebben.

Reeks

De Republikein is de derde Amerikaanse politicus in een week tijd die opstapt na beschuldigingen van seksuele intimidaties. Eerder donderdag stapte de Democratische senator Al Franken op. Dinsdag trad de 88-jarige Democraat John Conyers af als lid van het Huis van Afgevaardigden.