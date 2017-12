Acteur Geoffrey Rush klaagt krant aan na beschuldiging ongepast gedrag

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Volgens de krant ontving het Sydney Theatre Company begin december een klacht over de 66-jarige acteur, die twee jaar geleden deel uitmaakte van het toneelgezelschap in de productie King Lear. De klacht ging over ongepast gedrag van Rush. Om wat voor acties van Rush dit zou gaan, is nog steeds niet duidelijk.

Vrijdag verklaarde Rush (66) tijdens een persconferentie in Melbourne dat hij een klacht tegen de krant heeft ingediend. "Ik onderneem deze stappen om me zo te wapenen tegen de laster en insinuaties die in de entertainmentwereld zijn ontstaan rondom mij als persoon."

Volgens Rush heeft de krant door de "valse en kleinerende claims" schade aan zijn carrière aangebracht. Ook zou de beschuldiging zijn vrouw, zoon, dochter en collega's "extreem veel pijn" hebben gedaan.

In een reactie laat de Australische krant weten zich in de rechtbank te verdedigen tegen de aanklacht en juist te hebben gehandeld bij het brengen van het nieuws rondom de beschuldiging.

AACTA

Vlak na de beschuldiging liet Rush weten dat hij zich van geen kwaad bewust was en ook niet wist waar de beschuldiging precies over ging. Desondanks trok de Oscar- en Golden Globe-winnaar zich wel terug als lid van de de Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA).

Rush is bekend van films als Pirates of the Caribbean, The King's Speech, Shakespeare in Love en Shine.