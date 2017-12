Meryl Streep maakt strijdplan tegen seksisme in Hollywood

Streep liet zich ook uit over Harvey Weinstein, met wie ze veelvuldig heeft samengewerkt aan films: "Harvey is een reusachtig groot voorbeeld van iemand die totaal geen respect heeft voor de industrie waarin hij werkzaam is. En zo is er in elke branche wel een soort Harvey aan te wijzen."

"Ik weet niet waarom dit soort mannen zich op een dergelijke manier gedragen, al heb ik daar wel zo mijn ideeën over. Misschien komt het door dat ze bang zijn voor de vrouwenbeweging. Maar deze gevallen van misbruik en intimidatie komen puur voort uit dominantie", aldus de 68-jarige, meervoudig Oscarwinnares.

Streep heeft drie dochters, die allemaal te maken hebben gehad met seksisme in Hollywood, waar ze werkzaam zijn in de showbusiness. "Ja, dat is heftig", bekende de actrice.

Volgens haar moeten er meerdere zaken veranderen in de filmindustrie. "Het blijft toch vriendjespolitiek. Een man die een pet draagt, neemt sneller een andere man aan, die ook een pet draagt. Net zo goed als dat witte mensen sneller witte mensen aannemen. Vrouwen verdienen meer krediet, we zijn altijd in de minderheid. Er moet meer gelijkheid komen."