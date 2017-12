X-Men-regisseur Bryan Singer opnieuw beschuldigd van verkrachting

Singer ontkent alle aantijgingen aan zijn adres, meldt TMZ. Het is niet de eerste keer dat hij beschuldigd wordt: jaren geleden werd hij door model Michel Egan eveneens beschuldigd van verkrachting. De rechtszaak liep uiteindelijk uit op een schikking en andere beschuldigingen werden ingetrokken.

In de aanklacht van Sanchez-Guzman staat dat de filmmaker hem in eerste instantie een rondleiding over het jacht aanbood, in de buurt van Seattle. Al snel bleek dat de regisseur hele andere plannen had.

Singer zou zijn machtspositie hebben gebruikt om Sanchez-Guzman "de mond te snoeren over dat wat er was voorgevallen", aldus Sanchez-Guzman. "Als ik er ook maar iets over zou zeggen, dan betekende dat het einde van mijn carrière." Sanchez-Guzman spant een rechtszaak aan tegen de regisseur.

Ontslag

Eerder deze week werd Singer de laan uitgestuurd bij filmstudio FOX, waar hij de regie van Queen-biopic Bohemian Rhapsody deed. Volgens FOX was dat vanwege "onverklaarde afwezigheid" op de set. Zijn gedwongen vertrek kwam volgens ingewijden niet lang na een flinke ruzie met acteur Rami Malek, die Freddie Mercury speelt in de film.

De regisseur reageerde de volgende dag boos op zijn ontslag. Hij beweert dat hij van de set in Londen naar de VS was afgereisd vanwege een ernstig zieke ouder. "Ik wilde niets meer dan deze film afmaken en de erfenis van Freddie Mercury en Queen eren. Maar FOX wilde me die kans niet geven omdat ik tijdelijk mijn gezondheid en die van mijn geliefden op de eerste plaats moest zetten."