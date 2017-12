Renée Zellweger ontkent geruchten over seks met Harvey Weinstein

Weinstein zou hebben gezegd dat de actrices dit deden omdat ze hun carrière een boost te geven, meldt het Amerikaanse tijdschrift Us Weekly.

In een kort geding, dat deze week door zes vrouwen werd ingediend bij de rechtbank van New York, kwam deze uitlating aan het licht. Volgens hen 'schepte Weinstein enorm op over de seks die hij had met zijn grote sterren.' Oscarwinnares Zellweger reageerde: "Je weet dat als Harvey zoiets zegt, hij uit z'n nek kletst."

Tijdens de afgelopen maanden, toen er meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Weinstein binnenkwamen, gaf Zellweger geen commentaar op de situatie.

Oscar

Ze werkte sinds 1998 nauw met de producent samen en zou volgens 'bronnen' haar rol in Bridget Jones te danken hebben aan seks met hem. Deze iconische rol leverde haar de A-status op in Hollywood, waarna grote rollen volgden in onder andere Chicago, Cold Mountain en Miss Potter. Voor haar rol in Cold Mountain won de Texaanse een Oscar. In haar dankwoord bedankte ze Weinstein uitgebreid.