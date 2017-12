Democratische senator Al Franken weg na beschuldigingen seksuele intimidatie

Franken, die voor de staat Minnesota in de Senaat zat, kondigde zijn vertrek zelf aan. Hij zei dat een aantal beschuldigingen niet waar zijn, de resterende gevallen zegt hij zich anders te herinneren.

Franken is de tweede Amerikaanse politicus binnen een week die opstapt na beschuldigingen van seksuele intimidaties. Dinsdag trad de 88-jarige Democraat John Conyers af als lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij was het langstzittende Congreslid in Washington en was door voormalige stafleden beschuldigd.

Franken stapte op nadat woensdag enkele tientallen collega-senatoren en de leiders van de Democraten en Republikeinen in de Senaat op zijn aftreden hadden aangedrongen.

Beschuldiging

Omroepmedewerker en model Leeann Tweeden is een van de vrouwen die Franken beschuldigt van seksueel misbruik. Ze maakte vorige maand bekend dat hij haar in 2006 zonder haar toestemming had gekust. Ook zou ze in haar slaap door Franken bij haar borsten zijn gegrepen.

Franken, een voormalig komiek, werkte in die periode met Tweeden aan een sketch voor Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Twee jaar later werd hij voor de Democraten in de Senaat gekozen.

Nadat de afgelopen drie weken meer vrouwen naar buiten kwamen met verhalen over seksueel misbruik door Franken, liet hij weten zich te schamen voor zijn gedrag. Ook zei hij niet van plan te zijn af te treden.