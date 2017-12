Onduidelijkheid rond vertrek Jeffrey Tambor bij serie Transparent

Dit in tegenstelling tot de verklaring van Tambor van vorige maand, waarin hij stelde "geen mogelijkheid meer te zien om terug te keren in de serie."

"Wat hij toen bedoelde, was dat het door de verziekte sfeer en politieke spelletjes op de set onduidelijk is hoe hij terug zou kunnen keren in de serie", zegt een woordvoerder van de acteur woensdag tegen The New York Times.

"Maar er is voor volgend jaar zeker nog geen beslissing genomen, niet door Jeffrey en ook niet door Amazon", aldus de woordvoerder.

De Amerikaanse krant schrijft woensdag dat de onbekende status van Tambor's rol in de serie, de plannen voor het vijfde seizoen van Transparent op losse schroeven heeft gezet.

Amazon doet momenteel onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag van de acteur en de uitkomst hiervan is nog onbekend.

Beschuldigingen

Begin november plaatste de voormalig assistente van Tambor, Van Barnes, een bericht op haar afgeschermde Facebook-pagina, waarin ze melding maakte van Tambor's ongepaste gedrag.

Niet lang daarna volgde een tweede beschuldiging. Tracy Lynette, een collega van de acteur bij Transparent, beweerde dat de Golden Globe-winnaar haar ten minste "een keer fysiek heeft lastig gevallen." Ook zou hij meerdere malen seksuele toespelingen en opmerkingen hebben gemaakt.

Eind november werd Tambor door een derde vrouw beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Visagiste Tamara Delbridge, die met de acteur samenwerkte bij de film Never Again in 2001, claimde dat Tambor haar probeerde te kussen, terwijl ze dit niet wilde.