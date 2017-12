Eerste officiële klacht bij New Yorkse rechtbank tegen Harvey Weinstein

Dat melden meerdere Amerikaanse media.

Louisette Geiss, Katherine Kendall, Zoe Brock, Sarah Ann Thomas, Melissa Sagemiller en Nannette Klatt eisen dat Weinstein in een proces verantwoording aflegt. In de aanklacht spreken ze onder meer over het toebrengen van lichamelijk letsel en een dwangsituatie.

"Harvey Weinstein heeft ons en vele andere vrouwen telkens weer mishandeld en zijn rijkdom en macht misbruikt om ons te bedreigen, angst aan te jagen, molesteren en tot zwijgen te brengen", aldus de vrouwen.

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. In oktober 2017 publiceerde The New York Times een groot artikel over een periode van dertig jaar van seksuele intimidatie door Harvey Weinstein.

Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein. Steeds meer vrouwen melden zich bij media als slachtoffer. Inmiddels is ook bekend dat Weinstein zijn vermeende slachtoffers zou laten bespioneren om hen ervan te beletten aangifte tegen hem te doen.

#MeToo

Na de klachten tegen Weinstein volgden een reeks klachten tegen andere bekende mannen, onder andere filmsterren, journalisten en politici. De vrouwen en mannen die zich vervolgens uitspraken in actie #MeToo die op sociale media op gang kwam, werden woensdag beloond met de titel 'persoon van het jaar' van Time Magazine.