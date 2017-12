Jennifer Lawrence voelde zich 'misselijk' na horen Weinstein-geluidsopnames

In een interview dat Oprah Winfrey voor The Hollywood Reporter met de actrice deed, vertelt Lawrence dat ze na het horen van de opnames zich een hele dag misselijk voelde.

"Ik was er echt ziek van, ik kon de opname bijna niet afluisteren", aldus de actrice. Lawrence hamert erop dat juist bij een gebeurtenis als dit, het belangrijk is om als vrouw over misbruik te praten. "Bij dit incident heeft hij haar met geen vinger aangraakt en toch was het verschrikkelijk om te horen hoe hij tegen haar praatte", vertelt ze aan Winfrey.

Tijdens de opname is een opdringerige Weinstein te horen die wil dat het Italiaanse model Ambra Battilana Gutierrez met hem naar de badkamer gaat om samen met hem te douchen. Wanneer ze weigert, zegt de filmproducent: "Schop geen scène, ga gewoon mee. Mij wil je te vriend houden."

"Stel je voor dat zo'n machtige man als hij, je probeert te dwingen tot iets wat je niet wil, je nee tegen hem zegt en hij je daarna bedreigt?", aldus Lawrence.

Vaderlijk

In het interview vertelt de actrice over haar relatie met Weinstein, wiens bedrijf The Weinstein Company in 2012 haar film Silver Linings Playbook uitbracht.

"Hij was altijd erg vaderlijk voor me, dus toen ik het nieuws over zijn gedrag hoorde, had ik wel even de tijd nodig om alles te verwerken", vertelt ze.

"Dan denk je dat je iemand goed kent en dan wordt diegene beschuldigd van verkrachting. Kijk, ik wist dat hij een bruut was, maar dan alleen op het gebied van werkonderhandelingen. Ik had er geen idee van dat hij een verkrachter was", aldus de actrice.

Beschuldigingen

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. In oktober 2017 publiceerde The New York Times een groot artikel over een periode van dertig jaar van seksuele intimidatie door Harvey Weinstein.

Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein. Steeds meer vrouwen melden zich bij media als slachtoffer.

Inmiddels is ook bekend dat Weinstein zijn vermeende slachtoffers zou laten bespioneren om hen ervan te beletten aangifte tegen hem te doen.