Personen achter #metoo-onthullingen Time Person of the Year

Dat maakt het tijdschrift donderdag bekend.

Volgens Time-hoofdredacteur Edward Felsenthal heeft de #metoo-discussie "de snelste sociale verandering veroorzaakt in tientallen jaren en werd die op gang gebracht door de moed van verschillende vrouwen en mannen."

De mensen, onder wie Hollywood-actrices Rose McGowan (foto), Ashley Judd en acteur Terry Crews, deden onlangs een boekje open over het feit dat ze in het verleden op de werkvloer seksueel misbruikt of geïntimideerd waren.

Van veel van de gemeldde gevallen, onder meer aan het adres van Hollywood-baas Harvey Weinstein, is nog onduidelijk of de aanklachten terecht zijn. Onder de hashtag #metoo werden wereldwijd steeds meer gevallen van seksueel misbruik gemeld en het opende, ook in Nederland, het gesprek over seksueel misbruik.

Arabische lente

Met de bekendmaking zijn er meerdere grote individuen die naast de titel grijpen. Onder meer de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un, anti-racismestrijder en American football-speler Colin Kaepernick en de Amerikaanse president Donald Trump werden genoemd als mogelijke personen die de titel toegewezen zouden krijgen.

Time Magazine benoemt sinds 1927 elk jaar een 'persoon van het jaar', maar dat houdt niet in dat het ook altijd één individu is. Zo werden in 2014 de mensen benoemd die ebola bestreden in verschillende Afrikaanse landen en in 2011 werd de demonstrant van de Arabische Lente in het Midden-Oosten 'persoon van het jaar'.

Trump

Vorig jaar werd president Trump benoemd, dat gebeurde kort nadat hij was verkozen tot 45ste president van de Verenigde Staten. Trump stond ook op de lijst met genomineerden van dit jaar.

In november tweette Trump nog dat Time Magazine hem "mogelijk" uit zou roepen tot persoon van het jaar. Time stelde in een reactie dat over de uitslag nooit wordt gecorrespondeerd voordat de titel daadwerkelijk bekend wordt gemaakt.