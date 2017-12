Acteur Prison Break door nog vier vrouwen beschuldigd van misbruik

De vier incidenten vonden plaats tussen 1983 en 2013 in de Verenigde Staten en Canada, schrijft The Hollywood Reporter dinsdag. De vier vrouwen namen zelf contact op met het blad na het lezen van Bertrams verhaal. "Ik wil geen revanche", stelt een van hen. "Ik wil rust."

De 58-jarige Knepper, onder meer bekend van zijn rol als Theodore 'T-Bag' Bagwell in Prison Break, zegt in een verklaring dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen.

"We zijn in een tijd beland waarin de media zowel voor rechter als jury spelen. Tot het moment dat ik een dialoog kan voeren met degenen die mij beschuldigen - niet met de pers erbij, maar met een onafhankelijke mediator - zeg ik verder niets over deze kwestie", reageert Knepper.

"Mijn vrouw, mijn familie en mijn dierbaarste vrienden kennen mij en mijn ware natuur en ik ben dankbaar voor hun steun."