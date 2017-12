'Opnames The Usual Suspects stilgelegd na wangedrag Kevin Spacey'

Dat zegt acteur Gabriel Byrne, die samen met Spacey in de thriller speelde, in een interview met de Britse krant The Sunday Times.

"Ik wist toentertijd niets van de ernst van zijn gedrag", vertelt de Ierse acteur (69) tegen de krant. "Ik bedoel, er werden wel grappen over hem gemaakt in de zin van 'Ja, dat is typisch Kevin', maar ik wist niet hoe erg zijn gedrag daadwerkelijk was", vertelt Byrne.

"Het was pas jaren later voordat we echt begrepen dat de filmopnames tijdelijk stilgelegd waren door seksueel wangedrag van Spacey", aldus de acteur.

Spacey (58) zou naderhand een Oscar winnen voor beste bijrol in de film, die een groot succes werd.

De acteur wordt door verschillende mannen beticht van seksueel wangedrag. Spacey wordt door de Britse en Amerikaanse politie onderzocht na verschillende aangiftes van seksuele intimidatie en misbruik. De acteur is naar aanleiding van de beschuldigingen uit de serie House of Cards geschreven.