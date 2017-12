Entourage-acteur Kevin Dillon neemt het op voor beschuldigde Jeremy Piven

Dillon, die in de serie en film Entourage Johnny 'Drama' Chase speelde, noemt Piven in een video-interview met TMZ een echte heer. "Ik heb hem nooit zoiets zien doen. Hij wordt nu in een hoek gedrukt."

Eén van de vier vrouwen die Piven beschuldigen van seksuele misdragingen, reageerde boos op de uitspraken van Dillon. "Zijn leugens verbazen me niets", aldus Playboy-model Ariane Bellamar tegenover New York Daily News. "Hij was op de set en had een scène met me op de dag waarop Piven me misbruike. Hij was niet aanwezig toen het ergste daarvan gebeurde, maar hij heeft gezien dat ik tussen opnames door naar een slecht verlichte tuin werd meegenomen."

Volgens Bellamar zag Kevin "meer dan genoeg dat onder seksueel lastigvallen of aanvallen valt, en hij maakte er zelfs ongepaste grappen over."

Leugendetector

Piven heeft tot nu toe alle aantijgingen ontkend. Hij stelde na de eerste beschuldiging zelfs voor om een leugendetectortest te ondergaan, om zo zijn onschuld te bewijzen. Die test viel uit in zijn voordeel.