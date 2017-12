Beastie Boy Adam Horovitz gelooft beschuldigingen seksuele intimidatie vader

The New York Times onthulde donderdag dat negen vrouwen toneelschrijver Israel Horovitz (78) beschuldigen van zaken variërend van ongewenste zoenen tot verkrachting. Twee van de slachtoffers waren zestien jaar oud toen het vermeende misbruik plaatsvond.

Zoon Adam gaf de krant een verklaring. "Ik geloof dat de beschuldigingen over mijn vader waar zijn, en ik sta achter de vrouwen die ze hebben geuit", liet de 51-jarige muzikant weten.

Eén van de vrouwen was de vriendin van Adam op de middelbare school. Op haar negentiende bood vader Horovitz haar een stage aan bij het toneelgezelschap waar hij voor werkte. "Hij was een goede mentor, totdat hij een nachtmerrie van een mentor bleek", aldus deze Jocelyn Meinhardt, die de toneelschrijver beschuldigt van verkrachting.

Toneelschrijver

Israel Horovitz is een gerenommeerd figuur in de toneelwereld. Hij heeft toneelstukken als The Indian Wants the Bronx (waarin Al Pacino speelde) en Park Your Car in Harvard Yard op zijn naam staan. Verder schreef hij het scenario voor films als James Dean en My Old Lady.

In een verklaring zegt hij "andere herinneringen" te hebben aan de gebeurtenissen, maar biedt hij zijn excuses aan aan vrouwen die zich slachtoffer voelen van zijn daden.