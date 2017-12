Roep om aftreden Amerikaans congreslid (88) wegens seksuele intimidatie

Conyers is donderdag vanwege de aantijgingen tegen hem in het ziekenhuis beland met stressklachten, melden Amerikaanse media. Hij is het langstzittende Congreslid in Washington, en sinds 1965 lid van het Huis van Afgevaardigden.

Een van de vrouwen verhaalde donderdagochtend over de "jaren van seksuele intimidatie" in een programma op de landelijke televisie. Ze werd diverse malen door de politicus uitgenodigd om seks met hem te hebben. Ze verklaarde dat ze onder andere vanwege haar gezin desondanks voor Conyers moest blijven werken.

Metoo

Volgens de woordvoerder van de familie Conyers krijgen de dames met hun klachten veel te veel aandacht vanwege de wereldwijde #metoo, de discussie over seksuele intimidatie. "De bijdragen van het Congreslid gaan veel verder dan welke hashtag die nu populair is dan ook", aldus de zegsman.

De advocaat van Conyers liet in een reactie aan NBC weten dat het niet aan Pelosi is om maatregelen tegen Conyers te nemen. "Pelosi heeft Conyers niet gekozen, en is ook zeker niet degene die hem moet vertellen om op te stappen."