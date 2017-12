Toneelschrijver Israel Horovitz (78) beschuldigd van misbruik

Het misbruik waarover zij spreken vond plaats tussen 1986 en vorig jaar, schrijft The New York Times. Geruchten over wangedrag door Horovitz gingen al jaren.

De vrouwen zeggen geïnspireerd te zijn door alle onthullingen die de afgelopen tijd zijn gedaan over onder anderen Harvey Weinstein en Louis C.K.

Onder de negen vrouwen is Jocelyn Meinhardt, die Horovitz leerde kennen toen ze op de middelbare school een relatie had met zijn zoon, Adam Horovitz. Adam werd later een van de frontmannen van de Beastie Boys. Meinhardt was 19 jaar oud toen ze naar eigen zeggen in 1989 door Israel Horovitz voor het eerst werd verkracht.

Horovitz zegt in een reactie "een andere herinnering aan de gebeurtenissen" te hebben, maar biedt desalniettemin zijn excuses aan. "Ik wil met heel mijn hart sorry zeggen tegen elke vrouw die zich ooit beschadigd heeft gevoeld door mijn handelen, en tegen mijn familie en vrienden die hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Het is verontrustend om te horen dat ik pijn heb veroorzaakt, evenals het idee dat ik misschien grenzen heb overschreden bij personen die mij als een mentor zagen."

Gloucester Stage

Zijn zoon Adam Horovitz zegt de vrouwen te geloven. "Ik geloof dat de aantijgingen kloppen, en ik sta achter de vrouwen die ze hebben geuit."

Het theater Gloucester Stage verbrak vorige week alle banden met Horovitz na het horen van de nieuwe beschuldigingen. In 1993 verscheen al een artikel in The Boston Phoenix waarin zes vrouwen die verbonden waren aan het theater Horovitz anoniem beschuldigden van misbruik. Daar werd toen niks mee gedaan.

Horovitz heeft toneelstukken als The Indian Wants the Bronx (waarin Al Pacino speelde) en Park Your Car in Harvard Yard op zijn naam staan. Verder schreef hij het scenario voor films als James Dean en My Old Lady.