Presentator Matt Lauer biedt excuses aan na klachten seksuele intimidatie

"Er zijn geen woorden die uitdrukken hoeveel spijt en verdriet ik voel door de pijn die ik bij anderen heb veroorzaakt met mijn woorden en acties", aldus Lauer in een reactie donderdag.

"Aan alle mensen die ik heb pijn gedaan, bied ik mijn oprechte excuses aan. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik hoeveel verwoesting en verdriet ik heb aangericht thuis en bij NBC."

De presentator benadrukt dat niet alle verhalen die nu de ronde doen over hem waar zijn. Daarbij gaat hij niet in op specifieke gevallen. "Er is genoeg waarheid in deze verhalen waardoor ik me schaam. Ik vind het verschrikkelijk dat mijn schaamte nu wordt gedeeld door mensen waar ik om geef."

Lauer noemt zelfreflectie nu zijn werk. "De laatste twee dagen hebben mij gedwongen goed naar mezelf te kijken. Het maakt me nederig."

Lauer wordt door meer dan tien huidige en oud-werknemers van NBC beticht van seksuele intimidatie.